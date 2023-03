So einfach kannst Du die Luftfeuchtigkeit im Raum erhöhen

Die relative Luftfeuchtigkeit gibt den erreichten Anteil von Wasser oder Wasserdampf in der Luft an. Messen kannst Du sie mit einem Hygrometer. Über- oder unterschreiten sie den maximalen oder minimalen Grenzwert, müssen Maßnahmen getroffen werden, um die Luftfeuchtigkeit im Raum anzupassen. Je nach Zimmer gelten verschiedene Idealwerte der Luftfeuchtigkeit:

Ist ein Zimmer auf Dauer zu trocken, kann es sogar zu Schäden im Raum kommen. So können sich Fenster- und Türrahmen sowie Holzböden wölben und Risse in ausgetrockneten Wänden entstehen.

1. Wasserkocher: Willst Du die Luftfeuchtigkeit schnell erhöhen, kannst Du das Zimmer mit einem Wasserkocher befeuchten. Fülle dazu etwas Wasser in diesen und schließe ihn dann im jeweiligen Zimmer an. Lass das Wasser in diesem nun kochen - wenn möglich bei offenem Deckel. Das kochende Wasser kondensiert und verteilt sich in der Luft.

2. Wasserschale: Ähnlich, nur etwas langsamer, funktioniert der Trick mit einer Wasserschale. Stelle dazu eine kleine, mit Wasser gefüllte Schale auf die eingeschaltete Heizung. Durch die Wärme kann durchgehend Wasser verdunsten und die Zimmerluft befeuchten.

3. Lappen auf der Heizung: Nach gleichem Prinzip funktioniert die Methode, wenn Du einen nassen oder feuchten Lappen auf die warme Heizung legst. Der befeuchtende Effekt ist jedoch nicht von Dauer, da der Lappen schnell trocknet. Zudem behindert dieser das Heizen.

4. Wäsche trocknen: Um für höhere Luftfeuchtigkeit zu sorgen, kann man das tun, was man bei zu hoher Feuchtigkeit nicht im Zimmer machen sollte: die Wäsche drinnen trocknen lassen. Diese Möglichkeit ist vielleicht nicht sehr ästhetisch, sorgt in dem Moment aber recht schnell für eine erhöhte Luftfeuchtigkeit.