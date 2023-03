15 luftreinigende Pflanzen für ein besseres Raumklima

Du willst Dir eine luftreinigende Pflanze fürs Homeoffice oder Schlafzimmer zulegen? TAG24 zeigt Dir 15 Exemplare und hilft Dir bei Deiner Entscheidung.

Von Nele Fischer

Dein Schlafzimmer könnte mal etwas Leben und verbesserte Luftqualität vertragen? Mit luftreinigenden Pflanzen profitiert der Raum von vitalisierendem Grün und angenehmer Luft.

Luftreinigende Pflanzen sorgen u. a. für erholsameren Schlaf und bessere Konzentrationsfähigkeit. © 123RF/fizkes, 123RF/grumpycowstudios, Fotomontage Vielleicht kennst Du es noch aus dem Biounterricht: Durch Fotosynthese wandeln Pflanzen Kohlenstoffdioxid in Sauerstoff um. Aber sie sind noch zu so viel mehr in der Lage, denn Zimmerpflanzen können generell für ein besseres Raumklima sorgen. Dazu zählen zum einen die Luftfeuchtigkeit, welche bestimmte Pflanzen regulieren können, zum anderen der Anteil an Schadstoffen in der Luft. Aus Möbeln, Teppichen und Elektrogeräten, Farbe, Lack und Reinigungsmitteln sowie Abgasen und Zigarettenqualm von draußen nehmen wir eine Vielzahl an Schadstoffen auf.

Die sind zum Beispiel Formaldehyd, Benzol, Xylol und Trichlorethen, um nur einige zu nennen. Nehmen wir diese im Übermaß auf, kann es zu gesundheitlichen Folgen kommen. Diese umfassen Müdigkeit, Kopfschmerzen, Übelkeit sowie Reizungen der Schleimhäute. TAG24 stellt Dir 15 luftreinigende Zimmerpflanzen vor, sodass Du eine für Dich passende Pflanze finden kannst. Weitere Pflanzentipps für verschiedene Ansprüche findest Du übrigens unter Zimmerpflanzen.



15 luftreinigende Zimmerpflanzen

Luftreinigende Pflanzen zu finden ist nicht schwer. Die Kunst ist, die perfekte Pflanze für die eigenen Bedingungen zu finden. Der Standort, die Frage, ob man Kinder oder Haustiere hat, oder auch ein Händchen für Pflanzen sind dabei entscheidend. Für all diese Bedingungen kommen einige Pflanzen infrage.

In der Luft befinden sich unter anderem Schadstoffe aus Reinigern, Textilien und elektronischen Geräten. © 123RF/alona1919

Luftreinigende Pflanzen fürs Schlafzimmer

Das Schlafzimmer wird, aufgrund von nachts sauerstoffaufnehmenden Pflanzen, fälschlicherweise oft als ungeeignet für Zimmerpflanzen deklariert. Dabei gibt es Pflanzen, die auch nachts Sauerstoff produzieren. Zudem verbrauchen die anderen nachts nur einen geringen, kaum merkbaren Teil. Daher eignen sich viele auch der folgenden Kategorien für das Schlafzimmer. Die folgenden gehören zu den besten.

1. Aloe Vera

Aloe Vera ist nicht nur eine Heilpflanze. Sie trägt auch zu angenehmer Luft bei. © 123RF/liudmilachernetska Aloe Vera ist eine allgemein bekannte und beliebte Zimmerpflanze. Bekannt ist sie dabei vor allem durch ihr wundheilendes Gel, aber auch durch ihre Robustheit. Die Aloe Vera eignet sich daher hervorragend für Anfänger, da sie pflegeleicht und scheinbar unzerstörbar ist. Als ideale Pflanze für das Schlafzimmer qualifiziert sie ihre Fähigkeit, schädliche Formaldehyde und Benzole zu filtern und unschädlich zu machen, zusätzlich jedoch vor allem der Fakt, dass sie Sauerstoff auch über Nacht produziert, während die Fotosynthese anderer Pflanzen ruht und diese sogar Sauerstoff verbrauchen. Zudem kann die beliebte Zimmerpflanze in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit diese verringern. Wissen sollte man jedoch, dass - während das bekannte Gel nicht giftig ist - die Blatthülle sowie der gelbliche Saft in ihr giftig sind.

2. Gummibaum

Der Gummibaum ist eine beliebte und robuste Zimmerpflanze. © 123rf/neils666 Beliebt, auch dank seiner Robustheit und Eignung für Anfänger, ist der Gummibaum. Seine großen Blätter können Kohlenstoffdioxid aufnehmen und Sauerstoff produzieren. Aber nicht nur das: Auch aus Möbeln und Teppichen austretende Stoffe wie Benzol, Formaldehyd und Trichlorethen werden so aufgenommen und beseitigt. Gummibäume bevorzugen es hell und warm, überleben aber auch mit wenig Wasser und Licht, was sie für das Schlafzimmer, aber auch als Büropflanze geeignet macht. Die Pflanze ist nur schwach giftig, der Pflanzensaft jedoch latexhaltig, was für Allergiker problematisch sein kann.

3. Efeutute

Efeututen machen sich gut auf Schränken, Regalen und an der Wand. © 123RF/cynoclub Außerdem für das Schlafzimmer geeignet sowie eine luftreinigende Pflanze für das Büro ist die Efeutute. Sie ist nicht nur wegen ihrer Optik und ihres Dschungelflairs so beliebt, sondern kann auch schädliche Stoffe wie Formaldehyd, Kohlenmonoxid und Benzol sowie Trichlorethylen und Xylol aufnehmen und abbauen. Zudem ist die Efeutute eine der wenigen Pflanzen, die in der Lage ist, Nikotin abzubauen. Die Pflanze ist außerdem praktisch, da sie zusätzlich Gerüche neutralisieren kann. Sie sprießt auch bei wenig Licht, weshalb sich das oft dunkle Schlafzimmer sehr gut für sie eignet. Lässt Du sie in Deinem Zimmer wuchern, sollen dabei Augenreizungen und Augenhochdruck gelindert werden. Dabei sollte man sich jedoch nur von Weitem an der Pflanze erfreuen, da sie giftig ist und bei Verzehr und zum Teil durch bloßen Kontakt zu verschiedenen Symptomen führen kann.

Luftreinigende Zimmerpflanzen für wenig Licht

Um gedeihen zu können, benötigen viele Pflanzen viel Licht. Gerade in der Wohnung kann das oft nicht gewährleistet werden. Glücklicherweise gibt es auch einige luftreinigende Pflanzen, die mit wenig Licht auskommen.

4. Einblatt

Das Einblatt gehört zu den besten Luftreinigern. © 123rf/videst Das Einblatt ist eine der Pflanzen, die einen Platz mit eher weniger Licht bevorzugt. Beliebt ist es wegen seiner weißen Blüten und seiner guten Dienste für ein angenehmes Raumklima in Schlaf- oder Badezimmer. Die Blätter produzieren nämlich nicht nur Sauerstoff, sondern filtern eine Vielzahl schädlicher Stoffe wie Benzol, Formaldehyd, Trichlorethen, Xylole und Toluole, aber auch Ammoniak, und hinterlassen somit frischere Luft. Zudem kann sie die Luftfeuchtigkeit in einem Raum regulieren. Von dieser Wirkung sollen vor allem diejenigen profitieren, die häufiger an trockenen Augen leiden. Haustierbesitzer und -besitzerinnen sollten allerdings aufpassen, denn für ihre kleinen Lieblinge ist die Pflanze giftig.

5. Grünlilie

Auch die Grünlilie ist eine ganz beliebte Zimmerpflanze mit luftreinigender Wirkung. So kann sie Formaldehyd, Benzol oder Kohlenmonoxid filtern und die Luftfeuchtigkeit eines Raumes erhöhen. Zwar bevorzugt die Pflanze helle Standorte, jedoch gedeiht sie auch hervorragend bei nur wenig Licht. Freuen können sich auch Allergiker, denn die Pflanze produziert keine Allergene und ist bis auf schwach toxische Samen ansonsten nicht giftig.

Für Allergiker eignet sich häufig vor allem die Grünlilie. © 123RF/scis65

Pflegeleichte Pflanzen für bessere Luft

Das klingt alles schön und gut, aber bisher warst Du immer nur semi-erfolgreich, was das Aufziehen kleiner Pflanzenbabys betrifft? Auch als kompletter Anfänger kannst Du Dich an einige robuste und pflegeleichte luftreinigende Zimmerpflanzen trauen. Wie wäre es mit einer der folgenden?

6. Gemeiner Efeu

Wächst nicht nur draußen: Efeu gilt im Zimmer als luftreinigende Pflanze. © Unsplash/Natali Merx Gemeinen Efeu kennst Du vermutlich als Kletterpflanze an Hauswänden. Tatsächlich eignet sie sich jedoch auch hervorragend als Zimmerpflanze sowie als luftreinigende Pflanze. Hängend, ob von Regalen, Schränken oder im Topf von der Decke, sieht sie nämlich nicht nur toll aus - die Ranken sollen bis zu 94 Prozent der Schadstoffe, vor allem Benzol, und 80 Prozent der Schimmelsporen in einem Zimmer in zwölf Stunden beseitigen können. Zudem ist der Efeu ziemlich pflegeleicht und eignet sich auch für kühlere und kleine Zimmer ohne Sonneneinstrahlung. Von Haustieren und Kindern sollte die Pflanze jedoch ferngehalten werden, da die Pflanzenteile leicht giftig sind und der Saft Hautreizungen verursachen kann.

7. Dieffenbachie

Sieht harmlos aus: Bei falschem Umgang kann die giftige Dieffenbachie gefährlich sein. © 123RF/stephaniefrey Die Dieffenbachie ist aufgrund ihrer gemusterten und gesprenkelten schönen Blätter sehr beliebt. Am wohlsten fühlt sie sich in Badezimmern, gedeiht aber auch in anderen Zimmern. Wo sie auch steht, sorgt sie für bessere Luftqualität, denn sie filtert und baut Formaldehyde ab und dient als Luftbefeuchter. Bedenken muss man jedoch auf jeden Fall, dass die Pflanze sehr giftig ist. Eine Einnahme nur weniger Gramm kann tödlich enden. Kontakt mit Calciumoxalat-Kristallen aus dem Saft sowie dem Gießwasser kann zu Ausschlag führen. Bei der Pflege sollten also auf jeden Fall Handschuhe getragen werden.

8. Monstera

Eine der beliebtesten luftreinigenden Zimmerpflanzen: die Monstera. © Unsplash/Annie Spratt Eine immer beliebte Zimmerpflanze, die in vielen Wohnzimmern und Büros gefunden werden kann, ist die Monstera, auch Fensterblatt genannt. Aufmerksamkeit erregt sie mit ihren markanten Blättern, überzeugt dann mit ihrer unkomplizierten Pflege. Zufrieden ist sie schon mit einem hellen bis halbschattigen Platz im Zimmer und gelegentlich etwas Wasser. Was vielen dennoch nicht bewusst ist, sind ihre luftreinigenden Leistungen. Auch sie produziert mit ihren bis zu 80 Zentimeter großen Blättern nicht nur eine Menge Sauerstoff, sondern beseitigt Stoffe wie Benzol und Formaldehyd aus der Luft.

Luftreinigende Pflanzen, die die Luftfeuchtigkeit senken

Die optimale Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer liegt zwischen 40 und höchstens 60 Prozent. Durch Pflanzen wird diese häufig erhöht. Um keinen Schimmel zu begünstigen, gibt es jedoch auch einige, die Luftfeuchtigkeit so regulieren können, dass sie sinkt.

9. Drachenbaum

Der Drachenbaum, vor allem Dracaena Marginata, erneuert für Dich fleißig Kohlenstoffdioxid zu Sauerstoff und reduziert Formaldehyd, Benzol und Trichlorethen sowie Toluole in der Luft. Er eignet sich für Dich, falls Dein Raum eine hohe Feuchtigkeit aufweist, denn diesen entfeuchtet der Drachenbaum. Der Drachenbaum, der übrigens eigentlich ein Spargelgewächs ist, freut sich über einen warmen Platz am Fenster, sollte aber von Tieren und Kleinkindern ferngehalten werden, da die Blätter bei Verzehr leicht giftig sind.

Auch der Drachenbaum sorgt in Deinem Zimmer für frischen Sauerstoff. © 123RF/AnikaSalsera

10. Bogenhanf

Bogenhanf, auch Schwiegermutterzunge genannt, glänzt im Zimmer mit seinen weiß getigerten langen Blättern, die viel Wasser speichern. Als Blattsukkulente ist er daher besonders pflegeleicht und muss bei trockener Erde nur alle zwei bis vier Wochen etwas gegossen werden. Aufgrund des geringen Wasserbedarfs gibt er auch wenig Wasser an die Luft ab und wirkt somit zudem luftentfeuchtend.

Bogenhanf: ein idealer Luftreiniger für das Schlafzimmer. © 123RF/grumpycowstudios

Wählerisch, was ihren Standort angeht, ist die Pflanze auch nicht. So kannst Du sie in Bad, Wohn-, Arbeits- oder Schlafzimmer stellen und von ihren luftverbessernden Eigenschaften profitieren, denn sie kann bis zu 107 Schadstoffe wie Kohlenmonoxid, Chloroform, Xylol und Trichlorethen aus der Luft filtern. Ausgezeichnet macht sich Bogenhanf vor allem als Pflanze im Schlafzimmer, da er anders als die meisten Zimmerpflanzen auch nachts Sauerstoff produziert. Aufpassen sollte man nur bei Kindern und Haustieren im Haus, denn auch der Bogenhanf ist giftig.

Luftreinigende Zimmerpflanzen für hohe Luftfeuchtigkeit

Einige Zimmerpflanzen benötigen eine hohe Luftfeuchtigkeit. Die folgenden eignen sich daher vor allem im Badezimmer oder aber auch in der Küche.

11. Flamingoblume

Diese markante Pflanze bekämpft sogar Schimmelpilze effektiv. © 123RF/liudmilachernetska Zu den besten luftreinigenden Zimmerpflanzen gehört auch die Flamingoblume. Optisch ähnelt sie dank ihrer weißen bis rosa Blüte dem Einblatt. Während auch sie weniger Licht verträgt, ist sie, was die Luftfeuchtigkeit angeht, sogar noch wählerischer. Sie gedeiht nur bei einer Luftfeuchtigkeit von 60 bis 65 Prozent und eignet sich daher gerade für die Küche und vor allem für das Badezimmer. Dort ist sie praktischerweise in der Lage, Schimmelpilzsporen zu bekämpfen. Außerdem entzieht sie der Luft Formaldehyd, Xylole, Toluole und Ammoniak. Auch die Flamingoblume ist jedoch giftig und sollte daher von Kindern und Haustieren ferngehalten werden.

12. Zimmerfarn

Unter luftreinigende Pflanzen zählt auch der exotische Zimmerfarn. Sehr beliebt ist dabei zum Beispiel der Schwertfarn mit seinen langen Blättern, auch Wedeln, aus zarten "Federn". Er steht gerade auf warmen, halbschattigen Plätzen ohne direkte Sonne, vor allem in Badezimmern mit höherer Luftfeuchtigkeit, gut. Dabei dient der Farn nicht nur als Luftbefeuchter, sondern kann die Luft auch souverän von Formaldehyden befreien. Sein tropisch-exotisches Aussehen kommt jedoch auch mit einer schwach giftigen Eigenschaft und sollte daher außer Reichweite von Kindern und Haustieren stehen.

Zimmerfarn sorgt für frische Luft und tolle Optik. © 123RF/duskbabe

Ungiftige luftreinigende Zimmerpflanzen

Viele Zimmerpflanzen sind zumindest teilweise für Mensch und Haustier giftig oder enthalten Allergene. Wer neugierige Katzen oder Kleinkinder hat, sollte sich vor dem Kauf nach Pflanzen erkundigen, die ganz ungefährlich sind.

13. Goldfruchtpalme

Die Goldfruchtpalme ist die perfekte luftreinigende Zimmerpflanze für Haushalte mit Kind und Haustieren. © 123rf/serezniy Tropisches Flair verleiht die Goldfruchtpalme. Doch nicht nur das: Sie sorgt außerdem für ausreichend Sauerstoff und angenehme Luft in Wohn- und Schlafzimmern, denn Formaldehyd, Xylol und Toluol baut sie so einfach ab wie Kohlenstoffdioxid und gilt daher als luftreinigende Pflanze. Kinderzimmer können ebenso mit dieser Pflanze ausstaffiert werden. Was sie von vielen anderen Luftverbesserern unterscheidet, ist, dass sie absolut nicht giftig ist. Haushalte mit Kindern und Haustieren können sich also bedenkenlos an der Pflanze erfreuen.

14. Calathea

Sieht nicht nur toll aus: Die Calathea produziert fleißig Sauerstoff und reinigt die Luft im Zimmer. © 123RF/olgabuntovskih

Eine weitere ungefährliche Zimmerpflanze ist die Calathea, auch Korbmarante. Auch sie produziert nicht nur besonders viel Sauerstoff, sondern nimmt Schadstoffe wie Formaldehyde auf. Zimmerpflanzen-Enthusiasten begeistert sie mit ihren auffällig gemusterten und verfärbten Blättern. Interessant ist sie auch, da sie als "lebende Pflanze" gilt, da sie einen Tag-Nacht-Rhythmus hat. Daher kann man regelmäßig zum Abend ein hörbares Rascheln erwarten, wenn sie zur Nacht ihre Blätter verschließt.

15. Steckenpalme

Eine ungefährliche luftreinigende Pflanze ist die Steckenpalme. © 123RF/narongsak Die Steckenpalme ist eine weitere unbedenkliche, luftreinigende Zimmerpflanze. Auch sie ist nicht einfach nur harmlos, sondern kann dazu eine Reihe Schadstoffe wie Aceton, Ammoniak, Benzol, Formaldehyd, Trichlorethylen, Toluol und Xylol aus der Luft filtern. Bis auf regelmäßiges und ausreichendes Gießen ist sie zudem sehr pflegeleicht. Außerdem benötigt sie nur wenig Licht, weshalb sie sich gerade für dunklere Zimmer, vor allem auch mit wenigen Fenstern oder gar ohne eignet. Daher werden Steckenpalmen gerne als luftreinigende Pflanzen für Schlafzimmer mit wenig Licht verwendet.

Gibt es luftreinigende Zimmerpflanzen überhaupt?

Durch bestimmte Enzyme, die in Pflanzenblättern Giftstoffe zu unschädlichen Stoffen wie beispielsweise Aminosäuren und Zucker verarbeiten, oder Bakterien in den Wurzeln kann die Luftqualität verbessert werden. Während eine NASA-Studie von 1980 Beweise dieser Luftverbesserung gefunden hat, ist dieser Effekt laut einer neueren Studie über die Luftverbesserung durch Pflanzen (Hinweis: Quellen in englischer Sprache) erheblich geringer als angenommen. So sind für einen messbar positiven Effekt weitaus mehr Pflanzen benötigt, als in der Regel möglich oder realistisch ist. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass Pflanzen Schadstoffe aus der Luft aufnehmen und die Feuchtigkeit regulieren. Empfehlenswert sind daher mehrere Zimmerpflanzen.

Tipp: Man sollte beachten, dass ein Großteil der Pflanzen für eine erhöhte Luftfeuchtigkeit sorgt, was mit der Zeit zu Schimmel führen kann. Neben luftreinigenden Zimmerpflanzen sollte daher auch auf regelmäßiges und richtiges Lüften geachtet werden.

Fazit: Luftreinigende Zimmerpflanzen können eine positive Wirkung haben