Pflegeleichte Zimmerpflanzen: Diese Pflanzen sind robust und anspruchslos

Nicht jeder besitzt einen grünen Daumen oder will sich um die Versorgung eigenwilliger Pflanzen kümmern. Zum Glück gibt es aber pflegeleichte Zimmerpflanzen, die nicht nur schön aussehen, sondern auch noch geringe Ansprüche an beispielsweise Standort oder Gießwasser stellen.

Wer sich also für eine Zimmerpflanze entscheidet, sollte sich möglichst vorher Gedanken um die entsprechende Pflege machen und sich darüber informieren. Denn vor allem gesunde Pflanzen steigern den Wohlfühleffekt in den eigenen vier Wänden.

Um sich etwas Grün in die Wohnung zu holen, muss man nicht immer ein Gartenexperte oder Pflanzenprofi sein. Es gibt so manche Pflanzenarten, die in der Pflege nicht allzu aufwändig bzw. anspruchsvoll sind.

Beispiele für pflegeleichte Pflanzen sind unter anderem:



Aloe Vera (Aloe vera)

Bogenhanf (Sansevieria)

Drachenbaum (Dracaena)

Einblatt (Spatiphyllum)

Elefantenfuß (Beaucarnea recurvata)

Fensterblatt (Monstera)

Fetthenne (Sedum)

Geldbaum (Crassula ovata)

Giftaron (Dieffenbachie)

Glücksfeder (Zamioculcas)

Grünlilie (Chlorophytum comosum)

Kentiapalme (Howea forsteriana)

Porzellanblume (Hoya carnosa)

Schmetterlingsorchidee (Phalaenopsis)



Yucca Palme (Yucca elephantipes)

Im Folgenden werden zehn Zimmerpflanzen mit einem kurzen Pflege-Steckbrief vorgestellt, die so manchen Fehler in der Pflege gut überstehen können. Sie eignen sich daher für Menschen ohne den berühmten grünen Daumen und auch für Anfänger.