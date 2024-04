Schildläuse bekämpfen: So wirst Du die Schädlinge wieder los

Hat man Schädlinge wie z. B. Schildläuse an seinen Zimmerpflanzen, ist das sehr frustrierend. Will man seine grünen Lieblinge vor Schäden bewahren, sollte man die Schildläuse bekämpfen - und zwar zeitig. So geht’s.

Weitere hilfreiche Artikel findest Du im Zimmerpflanzenratgeber.