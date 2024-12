Weihnachtskaktus-Pflege: So sorgst Du für schöne Blüten im Winter

Mit der richtigen Weihnachtskaktus-Pflege sorgt man dafür, dass er im Winter farbenfroh blüht. TAG24 zeigt, was man bei Standort, Gießen, Düngen und Umtopfen beachten sollte.

Was man bei der Pflege eines Weihnachtskaktus sowohl im Winter als auch im Sommer beachten sollte, erfährst Du im Folgenden.

Außerdem sollte er regelmäßig mit kalkarmen Wasser besprüht werden, da seine Herkunft in tropischen Gebieten liegt. Beim Gießen kann man von oben oder unten vorgehen, solange darauf geachtet wird, dass überschüssiges Wasser abfließen kann und keine Staunässe entsteht.

Der Weihnachtskaktus (Schlumbergera) begeistert mit farbenfrohen Blüten in der kalten Jahreszeit. Damit diese Blüten sprießen, ist richtige Pflege notwendig.

Gießen während der Blütezeit (November bis Januar)

Leicht feuchte Erde, die nicht durchnässt ist, mag der Weihnachtskaktus am liebsten. Man sollte allerdings unbedingt darauf achten, dass keine Staunässe entsteht. Das kann man verhindern, indem man erst wieder gießt, wenn die oberen Zentimeter der Erde wieder trocken sind. In der Regel sollte man etwa einmal in der Woche gießen.

Gießen nach der Blütezeit (Februar bis April)

Nach der Blüte geht der Weihnachtskaktus in eine Ruhephase. In dieser Zeit sollte man deutlich seltener gießen. Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum reicht ein gelegentliches Gießen aus - etwa alle zwei bis drei Wochen.