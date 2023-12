Ist es sinnvoll, Zimmerpflanzen im Winter zu düngen?

Zimmerpflanzen befinden sich im Winter in einer Art Ruhephase. Dennoch brauchen sie das ganze Jahr über Aufmerksamkeit. Da stellt sich die Frage, ob man Zimmerpflanzen im Winter düngen sollte. Hier gibt's die Antwort.

Ein eingeschränktes Wachstum erfordert nur wenig Wasser und kaum Nährstoffe. Sollte man Zimmerpflanzen neben gelegentlichem Gießen also im Winter düngen?

Auch sie befinden sich aufgrund mangelnden Lichts in einem Ruhezustand und wachsen nur noch langsam.

Die Wachstumsperiode von Zimmerpflanzen dauert meistens von März bis Oktober an. Ab etwa November reduzieren die Pflanzen in den lichtärmeren Monaten ihr Wachstum oder stellen es sogar ein. In dieser Ruhephase benötigen sie weniger Wasser und Nährstoffe.

Wer es mit der Pflege zu gut meint, kann daher tatsächlich Schaden anrichten. Denn nicht nur zu viel Wasser, auch Dünger kann in gewohnt großen Mengen kontraproduktiv sein.

Ein übermäßiges und unnötiges Düngen kann tatsächlich Schaden anrichten. Durch den überflüssigen Dünger kann sich der Salzgehalt im Substrat erhöhen, was zu einem Wasserverlust und einer Art Verbrennung auf den Blättern führen kann.

In der Regel sollte man Zimmerpflanzen im Winter daher nicht düngen. Ist dagegen ein früherer Wachstumsschub schon im Januar oder Februar sichtbar, kann frühes Düngen sinnvoll sein.