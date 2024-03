Kennst Du Lithops? So pflegt man "lebende Steine"

Die Pflanze besteht aus einem Kopf, wie das Blattpaar auch genannt wird. Eine Kerbe teilt dieses Blattpaar in zwei Blätter, auch Loben genannt. Im Frühjahr bildet sich mittig in diesem Spalt ein neues Blattpaar. Das alte verkommt.

Durch ihre prallen, wasserspeichernden Blätter sind sie an extreme Orte angepasst. Das sind beispielsweise Orte im südlichen Afrika, wo sie natürlich vorkommen - z. B. in Botswana, Namibia und Südafrika.

Bei lebenden Steinen handelt es sich um Lithops, eine Art Sukkulente, und als Pflanze natürlich auch ein Lebewesen. Ihr Name aus lithos (Stein) und opsis (Aussehen) ist vom Griechischen abgeleitet und bezieht sich auf ihre Ähnlichkeit zu Steinen, zwischen denen sie oft nicht auffallen.

Die Pflanzen werden in der Regel nur drei Zentimeter hoch, Ausnahmen jedoch bis zu zehn Zentimeter. Die etwa 40 Arten von Lithops sind meist weiß- oder gelbblühend.

Als Sukkulenten verlangen die Lithops spezielle Voraussetzungen, um wie an natürlichen Standorten zu gedeihen. Wer lebende Steine richtig pflegen will, muss vor allem auf einen guten Platz und geeignete Erde achten.

Außerdem mögen es die Lithops warm . 15 bis 20 Grad sind für die "Steine" ideal. Unter 15 Grad in der Wachstumsphase sowie unter zehn Grad in der Ruhephase dürfen die Temperaturen jedoch nicht fallen.

Der Standort sollte hell bis sonnig sein. Pralle Mittagssonne ist allerdings weniger geeignet. Besser eignen sich helle Plätze mit direkter Sonne am Morgen oder Abend. Bei Lichtmangel suchen Pflanzen das Licht, in dem sie sich diesem entgegenstrecken. Dadurch werden sie lang und instabil.

Eine Mischung aus Sand und Kakteenerde über einer Schicht Kiesel als Drainageschicht eignet sich besser. Ebenfalls hervorragend geeignet ist Bims in einer Korngröße von einem bis vier Millimetern. Dieser ist durchlässig, sodass Wasser gut ablaufen kann und keine Fäulnis entsteht.

Lebende Steine wachsen in magerem, nährstoffarmen Substrat . Zu viele Nährstoffe würden die Sukkulenten wuchern lassen, sodass sie unförmig werden und nicht blühen können.

Die alten Blätter gehen immer weiter ein und vertrocknen. Dazu kommt es in der Regel zwischen Januar und April. Gegossen werden darf dann jedoch nicht, da sie sonst faulen könnten.

Sollten Deine lebenden Steine schrumpeln, musst Du Dir in der Regel keine Sorgen machen. Wenn das passiert, bilden sich meist zwei neue sukkulente Blätter im Zentrum.

Von etwa Oktober bis Februar sowie im Sommer zwischen Juni und August befindet sich die Pflanze jeweils in einer Ruhephase. In dieser Zeit ziehen sich die Lithops fast komplett ein. Gegossen werden sollte dann gar nicht mehr.

Lithops müssen kaum gedüngt werden. Gerade einmal alle zwei bis drei Jahre kann zur Hälfte verdünnter Kakteendünger verwendet werden. Das sollte jedoch nur in einer Wachstumsphase passieren - bestenfalls im Frühjahr.

So kann man seine Lithops etwa alle drei Jahre im Frühjahr vor Austrieb in einen neuen Topf umpflanzen. Man kann sie aber auch zehn bis 20 Jahre im gleichen Topf halten.

Lebende Steine haben Pfahlwurzeln, die mit der Zeit immer tiefer wachsen. Sofern der Topf tief genug ist, muss man die Pflanze erst umtopfen, wenn sie sich selbst so stark vermehrt hat, dass keine neuen Köpfe mehr Platz finden.

Leichter ist dagegen die Vermehrung durch Aussaat. In einer Samenkapsel der Blüte sind etwa 20 bis 500 Samen. Möchte man sie aussäen, sollten sie geerntet und auf feuchtem Substrat verteilt werden. Da Lithops Lichtkeimer sind, werden sie dabei nicht abgedeckt.

Lithops oder lebende Steine sind tolle Sukkulenten, die kaum gepflegt werden müssen. In rein mineralischem Substrat wie Bims gedeihen lebende Steine am besten, wenn sie nicht zu viel gepflegt werden. Ab und an gießen und das war es auch schon mit der Lithops-Pflege.