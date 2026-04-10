32-Jähriger mit schweren Schnittverletzungen aufgefunden: Polizei steht vor Rätsel

Kaiserslautern - Am späten Donnerstagabend gegen 22 Uhr haben Passanten einen stark blutenden, 32 Jahre alten Mann in Kaiserslautern auf dem Gehweg des Einkaufszentrums in der Mannheimer Straße entdeckt und Polizei sowie Rettungsdienst alarmiert.

Nach der Erstversorgung brachte der Rettungsdienst den 32-Jährigen in eine Klinik. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, hatte der Mann schwere Schnittverletzungen an Oberkörper und Hals erlitten. Sein Zustand sei kritisch und er wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei nahm derweil die Ermittlungen auf und begann mit der umfangreichen Spurensicherung.

Unklar sei bislang, wie sich der Mann die schweren Verletzungen zugezogen hat und ob weitere Personen in das Geschehen involviert sind.

Den 32-Jährigen selbst habe man noch nicht zur Sache befragen können.