32-Jähriger mit schweren Schnittverletzungen aufgefunden: Polizei steht vor Rätsel
Kaiserslautern - Am späten Donnerstagabend gegen 22 Uhr haben Passanten einen stark blutenden, 32 Jahre alten Mann in Kaiserslautern auf dem Gehweg des Einkaufszentrums in der Mannheimer Straße entdeckt und Polizei sowie Rettungsdienst alarmiert.
Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, hatte der Mann schwere Schnittverletzungen an Oberkörper und Hals erlitten. Sein Zustand sei kritisch und er wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.
Die Polizei nahm derweil die Ermittlungen auf und begann mit der umfangreichen Spurensicherung.
Unklar sei bislang, wie sich der Mann die schweren Verletzungen zugezogen hat und ob weitere Personen in das Geschehen involviert sind.
Den 32-Jährigen selbst habe man noch nicht zur Sache befragen können.
Polizei in Kaiserslautern sucht dringend Zeugen
Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen, die am Donnerstag in der Mannheimer Straße am Ausgang der Stadt in Richtung Hochspeyer verdächtige Beobachtungen gemacht haben.
Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 0631/369-13312 entgegen.
Titelfoto: Marcel Kusch/dpa