Elfjähriger Junge in der Pfalz von Hunden angefallen und schwer verletzt

Südwestpfalz - In der Südwestpfalz wurde ein elf Jahre alter Junge von mindestens einem Hund angefallen und schwer verletzt.

Mindestens einer der Hunde hatte den Elfjährigen angefallen und so schwer verletzt, dass er noch am Abend operiert werden musste. © 123rf/lipshya

Ein Sprecher der Polizei schilderte am Montag die Ereignisse nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen.

Demnach war der Junge am Samstagabend mit einer gleichaltrigen Freundin auf einem Grundstück in dem Ort Höheinöd gegen 18 Uhr auf einem dort aufgestellten Trampolin herumgesprungen.

Auf dem Gelände hielten sich demnach auch vier Hunde auf, die sich frei auf dem Areal bewegen durften.

Die Aufsicht über den Jungen, das Mädchen und die Tiere hatte laut Polizei eine Angehörige eines der beiden Kinder.

Als der Elfjährige dann das Spielgerät verlassen hatte, seien die Hunde auf ihn zugekommen. Der Junge versuchte noch, sich zu retten, indem er über einen Zaun klettern wollte. Dabei sei er aber von mindestens einem der vier Hunde ins Bein gebissen und schwer verletzt worden.