Holztransport extrem überladen, doch das ist noch längst nicht alles

Trier - Bei einer groß angelegten Aktion am vergangenen Mittwoch an der deutsch-belgischen Grenze mussten etwa zwei Drittel der kontrollierten Holztransporte beanstandet werden. Einsamer Spitzenreiter war dabei ein mit Langholz beladener Lkw aus Belgien.

Mit weit mehr als 20 Tonnen war der Holztransport bei der Kontrolle überladen. © Polizeipräsidium Trier

Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Trier am Montag sagte, waren mehr als die Hälfte der Beanstandungen auf Überladungen von 25 Prozent oder mehr zurückzuführen.

Den Rekord stellte dabei der erwähnte Langholz-Transport auf. Dieser sei den Beamten auf der B258 in der Nähe des Grenzübergangs Wahlerscheid am frühen Mittwochmorgen bereits auf den ersten Blick aufgefallen.

Sowohl der Laster als auch der Anhänger waren derart vollgepackt, dass eine Überladung mehr als wahrscheinlich schien. Also wurde der Transport kurzerhand einer Kontrolle unterzogen.

Bei der Verwiegung habe sich der Verdacht auf recht spektakuläre Weise bestätigt: Hätte das Gesamtgewicht des Gespanns maximal 40 Tonnen betragen dürfen, so zeigte die Waage laut Polizei stolze 63,7 Tonnen an! Das bedeutete eine Überladung von 23,7 Tonnen und damit von nahezu 60 Prozent.