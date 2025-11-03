Menschliche Überreste vor Behörde abgestellt: Neue Erkenntnisse zu mysteriösem Fund

Speyer - Nach dem Fund einer nachts in Speyer abgestellten Vitrine mit menschlichen Überresten laufen die Untersuchungen weiter auf Hochtouren. Während der Untersuchungen meldete sich der angebliche Eigentümer.

Die abgestellten menschlichen Überreste und Kleidungsstücke könnten über 1000 Jahre alt sein. © Polizeipräsidium Rheinpfalz

"Das Ermittlungsverfahren wird demnächst abgeschlossen und der Staatsanwaltschaft vorgelegt", teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz auf Anfrage mit.

Die Anklagebehörde entscheide dann auch über das Schicksal der Vitrine und deren Inhalt. "Solange verbleibt die Glasvitrine noch bei uns im Polizeipräsidium", hieß es.

In der Nacht auf den 4. Oktober war die Vitrine von Unbekannten vor der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz in Speyer hinterlassen worden.

Die Knochen, Kleidungsreste und weiteres können Experten zufolge mindestens 1000 Jahre alt sein.