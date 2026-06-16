Zuckersüße Entenküken in Not: Polizei rettet Tiere
Kirn - Ungewöhnlicher Polizeieinsatz am Dienstagvormittag in Kirn (Rheinland-Pfalz): Die Beamten mussten sechs niedliche Entenküken aus dem Lichtschacht eines Mehrfamilienhauses befreien.
Wie ein Sprecher sagte, war die Polizei um kurz vor 11 Uhr zu dem Haus in der Altstadt gerufen worden. Dort waren die Küken unglücklicherweise aus ihrem Nest in den Schacht gefallen, konnten daraus nicht mehr aus eigener Kraft entkommen.
Da auch die Entenmama nicht in der Lage war, den Nachwuchs aus seiner misslichen Lage zu befreien, hatten Anwohner schließlich die Polizei verständigt.
Vor Ort kletterten die Beamten durch ein enges Fenstergitter in den Lichtschacht, sammelten die Küken vorsichtig ein und brachten sie in Sicherheit.
Wie der Sprecher weiter berichtete, durften sich die aufgeregten Kleinen dann auf der Polizeiwache aufwärmen und wurden mit Wasser und Futter versorgt.
Entenmama hatte sich während der Rettungsaktion aus dem Staub gemacht
Leider hatte sich die Entenmama während der Rettungsaktion aus dem Staub gemacht und war nicht mehr aufzufinden.
In Absprache mit dem örtlichen Tierschutzverein wurde dann entschieden, die Tiere einem lokalen Entenhalter zu übergeben. Dieser habe die laut dem Sprecher "sichtlich erleichterten" Küken in seiner Gruppe aufgenommen.
Titelfoto: Bildmontage: Daniel Karmann/dpa, Polizeiinspektion Kirn