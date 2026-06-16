Zuckersüße Entenküken in Not: Polizei rettet Tiere

Kirn - Ungewöhnlicher Polizeieinsatz am Dienstagvormittag in Kirn ( Rheinland-Pfalz ): Die Beamten mussten sechs niedliche Entenküken aus dem Lichtschacht eines Mehrfamilienhauses befreien.

Leider hatte die Entenmama bei der Rettungsaktion das Weite gesucht. Jetzt befinden sich die Küken in der Obhut eines lokalen Entenhalters. © Polizeiinspektion Kirn

Wie ein Sprecher sagte, war die Polizei um kurz vor 11 Uhr zu dem Haus in der Altstadt gerufen worden. Dort waren die Küken unglücklicherweise aus ihrem Nest in den Schacht gefallen, konnten daraus nicht mehr aus eigener Kraft entkommen.

Da auch die Entenmama nicht in der Lage war, den Nachwuchs aus seiner misslichen Lage zu befreien, hatten Anwohner schließlich die Polizei verständigt.

Vor Ort kletterten die Beamten durch ein enges Fenstergitter in den Lichtschacht, sammelten die Küken vorsichtig ein und brachten sie in Sicherheit.

Wie der Sprecher weiter berichtete, durften sich die aufgeregten Kleinen dann auf der Polizeiwache aufwärmen und wurden mit Wasser und Futter versorgt.