Rätselhafter Knochenfund in Speyer: Staatsanwaltschaft nennt Ergebnis

Speyer/Ludwigshafen - Nach dem mysteriösen Fund einer nachts in Speyer abgestellten Vitrine mit menschlichen Überresten hat die Staatsanwaltschaft das Todesermittlungsverfahren eingestellt.

Die Vitrine mit den menschlichen Überresten hatte offenbar ein Mann bei einer Entrümpelung entdeckt und dann vor der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz in Speyer abgestellt. © Bildmontage: 123rf/foottoo, Polizeipräsidium Rheinpfalz

Es hätten sich keine Anhaltspunkte für eine Straftat ergeben, teilte die Anklagebehörde in Frankenthal der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit.

Der Fund des Glaskastens hatte überregional Fragen zur Herkunft der menschlichen Überreste ausgelöst.

Die Vitrine war in der Nacht auf den 4. Oktober 2025 von Unbekannten vor der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz in Speyer hinterlassen worden. Die Knochen, Kleidungsreste und Weiteres können Experten zufolge mindestens 1000 Jahre alt sein.

Nach dem Fund hatte sich der Polizei zufolge ein Mann gemeldet und mitgeteilt, dass seine mittlerweile gestorbene Mutter die Objekte vor Jahrzehnten in Südamerika gefunden und nach Deutschland gebracht habe.

"Bei einer Entrümpelungsaktion habe man sich nun entschieden, die Gegenstände nicht zu entsorgen, und die Vitrine deshalb vor dem Archäologischen Schaufenster abgestellt", hatte das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen mitgeteilt.