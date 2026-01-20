 1.509

Rätselhafter Knochenfund in Speyer: Staatsanwaltschaft nennt Ergebnis

Der Fund einer Vitrine mit menschlichen Überresten in Speyer hatte der Polizei Rätsel aufgegeben. Jetzt wurden die Ermittlungen eingestellt.

Von Wolfgang Jung

Speyer/Ludwigshafen - Nach dem mysteriösen Fund einer nachts in Speyer abgestellten Vitrine mit menschlichen Überresten hat die Staatsanwaltschaft das Todesermittlungsverfahren eingestellt.

Die Vitrine mit den menschlichen Überresten hatte offenbar ein Mann bei einer Entrümpelung entdeckt und dann vor der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz in Speyer abgestellt.
Es hätten sich keine Anhaltspunkte für eine Straftat ergeben, teilte die Anklagebehörde in Frankenthal der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit.

Der Fund des Glaskastens hatte überregional Fragen zur Herkunft der menschlichen Überreste ausgelöst.

Die Vitrine war in der Nacht auf den 4. Oktober 2025 von Unbekannten vor der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz in Speyer hinterlassen worden. Die Knochen, Kleidungsreste und Weiteres können Experten zufolge mindestens 1000 Jahre alt sein.

Nach dem Fund hatte sich der Polizei zufolge ein Mann gemeldet und mitgeteilt, dass seine mittlerweile gestorbene Mutter die Objekte vor Jahrzehnten in Südamerika gefunden und nach Deutschland gebracht habe.

"Bei einer Entrümpelungsaktion habe man sich nun entschieden, die Gegenstände nicht zu entsorgen, und die Vitrine deshalb vor dem Archäologischen Schaufenster abgestellt", hatte das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen mitgeteilt.

Zwischen Archäologie und Kriminalität

In der zweitgrößten Stadt des Landes war der Fund bisher gelagert worden. Nun teilte die Staatsanwaltschaft mit, Knochen und Vitrine seien als Beweismittel nicht erforderlich und vom Staatsanwalt freigegeben worden.

"Dieser hat gegenüber der Polizei angeregt, sich im Hinblick auf den kulturhistorischen Wert der Gegenstände mit der Landesarchäologie in Verbindung zu setzen und den weiteren Verbleib mit dieser zu klären."

