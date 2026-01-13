Paar beschädigt fremdes Auto durch nächtlichen Sex auf der Motorhaube
Mainz - Nächtlicher Sex auf der Motorhaube eines abgestellten Autos hat für ein Paar jetzt ein Nachspiel und wird auch einige Euro kosten.
Ein Sprecher der Mainzer Polizei schilderte den doch eher ungewöhnlichen Vorfall. Demnach hatte ein Anwohner im Stadtteil Mombach gegen 4 Uhr am frühen Sonntagmorgen seltsame Knackgeräusche auf der Straße vor seinem Haus vernommen.
Also schaute er aus dem Fenster und musste zu seiner Überraschung feststellen, dass da ein Mann und eine Frau offenbar Geschlechtsverkehr auf der Motorhaube seines geparkten Wagens hatten.
Da der Autobesitzer sich Sorgen um den Zustand seines Fahrzeugs machte, ging er trotz der sehr intimen Situation vor die Haustür, woraufhin sich das Paar entfernte und in einer nahe gelegenen Diskothek verschwand.
Der Mann verständigte die Polizei, die kurz darauf mit einer Streifenwagenbesatzung anrückte, um sich der Sache anzunehmen. Dabei entdeckten die Beamten eine frische Delle in der Motorhaube.
Zudem fanden sie benutzte und unbenutzte Kondome sowie einen einzelnen Ohrring.
Paar zeigt sich einsichtig und kommt für den Schaden auf
Da der Halter des Autos das Paar gut beschreiben konnte, war es für die Polizisten kein Problem, die beiden in der Diskothek ausfindig zu machen.
Wie der Polizeisprecher weiter sagte, habe sich das Paar einsichtig gezeigt und bei dem Mann entschuldigt. Zudem erklärten sich die beiden bereit, für den entstandenen Schaden aufzukommen.
Titelfoto: Christophe Gateau/dpa