Paar beschädigt fremdes Auto durch nächtlichen Sex auf der Motorhaube

Mainz - Nächtlicher Sex auf der Motorhaube eines abgestellten Autos hat für ein Paar jetzt ein Nachspiel und wird auch einige Euro kosten.

Dank der Beschreibung des Geschädigten konnten die Polizisten das Paar in der nahe gelegenen Diskothek schnell identifizieren. (Symbolfoto) © Christophe Gateau/dpa

Ein Sprecher der Mainzer Polizei schilderte den doch eher ungewöhnlichen Vorfall. Demnach hatte ein Anwohner im Stadtteil Mombach gegen 4 Uhr am frühen Sonntagmorgen seltsame Knackgeräusche auf der Straße vor seinem Haus vernommen.

Also schaute er aus dem Fenster und musste zu seiner Überraschung feststellen, dass da ein Mann und eine Frau offenbar Geschlechtsverkehr auf der Motorhaube seines geparkten Wagens hatten.

Da der Autobesitzer sich Sorgen um den Zustand seines Fahrzeugs machte, ging er trotz der sehr intimen Situation vor die Haustür, woraufhin sich das Paar entfernte und in einer nahe gelegenen Diskothek verschwand.

Der Mann verständigte die Polizei, die kurz darauf mit einer Streifenwagenbesatzung anrückte, um sich der Sache anzunehmen. Dabei entdeckten die Beamten eine frische Delle in der Motorhaube.

Zudem fanden sie benutzte und unbenutzte Kondome sowie einen einzelnen Ohrring.