Frau bei Crash auf Parkplatz schwer verletzt unter Auto eingeklemmt

Bei einem Zusammenstoß am Freitagmittag auf einem Supermarktplatz in Westerburg geriet eine Frau unter eines der Autos und wurde schwer verletzt eingeklemmt.

Von Marc Thomé

Westerburg - In Westerburg im Westerwald (Rheinland-Pfalz) wurde eine Frau am Freitagmittag bei einem Unfall unter einem der beiden beteiligten Fahrzeuge mit schweren Verletzungen eingeklemmt.

Mittels eines Hebekissens hatten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Frau befreien können.
Ein Sprecher der Feuerwehr berichtete von dem Einsatz. Demnach waren Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst gegen 12.30 Uhr zu einem Supermarkt-Parkplatz in Westerburg gerufen worden.

Dort waren die zwei Autos aus noch unbekannter Ursache frontal zusammengestoßen. Ebenso ist noch nicht geklärt, wie die Frau unter eines der Fahrzeuge geraten konnte.

Da die Frau offensichtlich schwer verletzt war, wurde ein Rettungshubschrauber angefordert.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr machten sich dann daran, die Frau mittels eines Hebekissens aus ihrer misslichen Lage zu befreien.

Wie der Feuerwehrsprecher weiter berichtete, ergab sich dann allerdings ein weiteres Problem. Wetterbedingt konnte der Hubschrauber nicht direkt am Einsatzort landen, sondern musste auf eine nahe gelegene Wiese ausweichen.

Feuerwehr transportierte Besatzung von Rettungshubschrauber zum Unfallort

Ein Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzte in eine Klinik.
Die Feuerwehr brachte die Hubschrauberbesatzung zum Unfallort, wo die Frau dann transportfähig gemacht und schließlich in eine Klinik geflogen werden konnte.

Eine weitere Person sie bei dem Unfall ebenfalls mittelschwer verletzt worden. Ein Rettungswagen fuhr sie in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu Ursache und Hergang des Unfalls aufgenommen.

