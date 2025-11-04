Renault überschlägt sich auf Landstraße: Fahrerin hat großes Glück

Landkreis Bad Kreuznach - Großes Glück hatte am frühen Montagabend eine 80 Jahre alte Autofahrerin im Landkreis Bad Kreuznach ( Rheinland-Pfalz ), dass sie diesen Unfall unverletzt überstand.

Der Renault hatte sich überschlagen und blieb auf der Fahrerseite liegen. © Mainzer Einsatzfahrzeuge

Denn ihr Renault Twingo hatte sich überschlagen und war dadurch stark beschädigt worden.

Ein Sprecher der Polizei schilderte den Crash nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen. Demnach war die Frau um kurz von 18 Uhr auf der L235 von Niederhausen nach Oberhausen an der Nahe unterwegs.

Als sie die dortige Brücke passieren wollte, stieß sie mit ihrem Auto aus noch ungeklärter Ursache gegen eine Brückenbegrenzung. In der Folge überschlug sich der Wagen und blieb auf der Fahrerseite liegen.

Die 80-Jährige hatte sich nach dem Unfall mit Mühe selbst aus dem Auto befreien können, blieb aber unverletzt. An ihrem Renault war allerdings Totalschaden entstanden.