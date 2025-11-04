Renault überschlägt sich auf Landstraße: Fahrerin hat großes Glück
Landkreis Bad Kreuznach - Großes Glück hatte am frühen Montagabend eine 80 Jahre alte Autofahrerin im Landkreis Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz), dass sie diesen Unfall unverletzt überstand.
Denn ihr Renault Twingo hatte sich überschlagen und war dadurch stark beschädigt worden.
Ein Sprecher der Polizei schilderte den Crash nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen. Demnach war die Frau um kurz von 18 Uhr auf der L235 von Niederhausen nach Oberhausen an der Nahe unterwegs.
Als sie die dortige Brücke passieren wollte, stieß sie mit ihrem Auto aus noch ungeklärter Ursache gegen eine Brückenbegrenzung. In der Folge überschlug sich der Wagen und blieb auf der Fahrerseite liegen.
Die 80-Jährige hatte sich nach dem Unfall mit Mühe selbst aus dem Auto befreien können, blieb aber unverletzt. An ihrem Renault war allerdings Totalschaden entstanden.
Der Gesamtschaden am Auto sowie an der historischen Brücke wird auf 6000 Euro geschätzt. Für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme war die L235 in beiden Richtungen voll gesperrt.
Neben Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und einem Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort, der aber nicht zum Einsatz kam.
Titelfoto: Mainzer Einsatzfahrzeuge