Seniorin fährt beim Einparken rückwärts Treppe hinauf und steckt im Eingang fest
Mainz - Kurioser Unfall in Mainz am Mittwochnachmittag: Eine Seniorin ist beim Einparken in der Einfahrt rückwärts die Außentreppe ihres Wohnhauses hinaufgefahren und dann im Hauseingang stecken geblieben.
Ein Sprecher der Mainzer Feuerwehr berichtete von dem "nicht alltäglichen Einsatz" im Mainzer Stadtteil Bretzenheim.
Vor Ort hätten die Einsatzkräfte demnach dann festgestellt, dass der Citroën der Frau bei dem Unfall einen Treppenlift, ein Treppengeländer sowie Teile der Hausfassade beschädigt hatte.
Zudem konnte die Frau nicht mehr selbstständig aus ihrem Auto steigen. Feuerwehrleute hätten sie "schonend" aus der misslichen Lage befreit, sagte der Sprecher.
Anschließend wurde sie dem Rettungsdienst übergeben. Die Seniorin sei aber glücklicherweise unverletzt geblieben.
Der Abschleppdienst hievte den Wagen anschließend von der Treppe. Dann konnten die Feuerwehrleute die beschädigten Teile des Treppenliftes und des Geländers entfernen, sodass das Haus wieder zugänglich war.
