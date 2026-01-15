Seniorin fährt beim Einparken rückwärts Treppe hinauf und steckt im Eingang fest

Mainz - Kurioser Unfall in Mainz am Mittwochnachmittag: Eine Seniorin ist beim Einparken in der Einfahrt rückwärts die Außentreppe ihres Wohnhauses hinaufgefahren und dann im Hauseingang stecken geblieben.

Die Seniorin hatte sich nach dem Unfall nicht mehr selbstständig aus ihrem Citroën befreien können. © 5VISION.NEWS

Ein Sprecher der Mainzer Feuerwehr berichtete von dem "nicht alltäglichen Einsatz" im Mainzer Stadtteil Bretzenheim.

Vor Ort hätten die Einsatzkräfte demnach dann festgestellt, dass der Citroën der Frau bei dem Unfall einen Treppenlift, ein Treppengeländer sowie Teile der Hausfassade beschädigt hatte.

Zudem konnte die Frau nicht mehr selbstständig aus ihrem Auto steigen. Feuerwehrleute hätten sie "schonend" aus der misslichen Lage befreit, sagte der Sprecher.

Anschließend wurde sie dem Rettungsdienst übergeben. Die Seniorin sei aber glücklicherweise unverletzt geblieben.