Stromausfall nach Unfall: Seniorin kracht mit Auto in Verteilerkasten

Sankt Ingbert - Ein Unfall hat am Sonntagvormittag in Sankt Ingbert ( Rheinland-Pfalz ) für einen Stromausfall gesorgt. Eine 83-jährige Autofahrerin wurde dabei schwer verletzt.

Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte Seniorin in eine nahe gelegene Klinik. (Symbolbild) © Boris Rössler/dpa

Laut Polizei war die Seniorin gegen 10 Uhr mit ihrem Auto unterwegs, als sie in einer Rechtskurve an der Ecke Hobelstraße/Kaiserstraße die Kontrolle über den Wagen verlor.

In der Folge kollidierte sie zuerst mit einem Lichtmast, krachte dann gegen einen Verteilerkasten und schließlich in eine Hauswand.

Die 83-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Durch den Zusammenstoß mit dem Verteilerkasten kam es zudem im näheren Umfeld zu einem Stromausfall. Wie viele Haushalte betroffen waren, konnte der Polizeisprecher noch nicht sagen.