Zwei Schwerverletzte bei Unfall im Westerwald

Westerwald/Bad Marienberg - Ein Autofahrer missachtete beim Abbiegen die Vorfahrtsregeln: Es kam zu einem heftigen Crash! Zwei Männer wurden bei dem Unfall im rheinland-pfälzischen Teil des Westerwalds jeweils schwer verletzt.

Zwei Männer wurden bei einem Unfall im rheinland-pfälzischen Westerwald schwer verletzt, die B414 wurde voll gesperrt. (Symbolbild) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Der verhängnisvolle Zusammenstoß ereignete sich am frühen Freitagabend im Einmündungsbereich der B414 und der L294 unweit der Stadt Bad Marienberg, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war ein Mann gegen 18.40 Uhr mit einem Kleinwagen auf der Landstraße unterwegs und bog auf die Bundesstraße in Richtung der Gemeinde Kirburg ab.

Beim Abbiegen missachtete der Kleinwagen-Fahrer die Vorfahrt eines aus Richtung Kirbur kommenden Wagens - und die Autos stießen mit großer Wucht zusammen!

Beide Wagen wurden massiv beschädigt, die Fahrer beider Autos erlitten jeweils schwere Verletzungen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort, versorgten die Verwundeten und brachten die beiden Männer in ein nahe liegendes Krankenhaus.