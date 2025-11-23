Wem gehört dieser Teddy? Polizei würde trauriges Kind gerne wieder glücklich machen

Haßloch - Die Polizei in Haßloch im Landkreis Bad Dürkheim ( Rheinland-Pfalz ) sucht gerade nach einem vermutlich sehr traurigen Kind.

Polizisten fanden diesen Teddybären am späten Samstagnachmittag auf dem Rathausplatz in Haßloch. © Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Denn am späten Samstagnachmittag haben zwei Beamte auf dem Rathausplatz einen süßen, herrenlosen Teddybären gefunden, den die kleine Besitzerin oder der kleine Besitzer dort wohl leider hat liegen lassen.

Die Polizisten nahmen das Stofftier mit auf die Polizeiwache und haben nun ein Foto des Teddys veröffentlicht.

"Ich würde gerne wieder nach Hause zu meiner Familie. Leider habe ich vergessen, wie ich heiße und wo ich wohne. Könnt ihr mir vielleicht helfen?", heißt es dazu im Namen des Stofftiers in der Meldung.

Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise. Wem der Teddy bekannt vorkommt oder wer ihn sogar vermisst, kann sich gern mit der Polizei in Haßloch unter der Rufnummer 06324/933-0 oder per E-Mail in Verbindung setzen.