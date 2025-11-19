Wohnungsbrand mit mehreren Verletzten, ein Anwohner wird weiter vermisst

Betzdorf - Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Betzdorf im Landkreis Altenkirchen ( Rheinland-Pfalz ) am Dienstagabend wird ein Anwohner weiter vermisst.

Die Einsatzkräfte wurden am Dienstagabend um kurz nach 20 Uhr alarmiert. (Symbolfoto) © Boris Rössler/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei noch am Dienstag mitteilte, waren die Einsatzkräfte um kurz nach 20 Uhr alarmiert und zu dem Haus in der Decizer Straße gerufen worden.

Dort habe eine Wohnung im Erdgeschoss bei der Ankunft von Polizei und Feuerwehr bereits in Vollbrand gestanden.

Mehrere Anwohner wurden laut des Polizeisprechers durch das Einatmen von Rauchgas verletzt. Auch seien angrenzende Gebäude durch das Feuer beschädigt worden.

Die Polizei stellte außerdem fest, dass ein Mann aus dem Haus vermisst wurde. Wie ein Sprecher am Mittwochmorgen mitteilte, sei der Anwohner bislang immer noch nicht wieder aufgetaucht.