Wohnungsbrand mit mehreren Verletzten: Vermisster Anwohner wohlbehalten angetroffen

Betzdorf - Der nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Betzdorf im Landkreis Altenkirchen ( Rheinland-Pfalz ) am Dienstagabend vermisste Anwohner ist wohlauf.

Die Einsatzkräfte wurden am Dienstagabend um kurz nach 20 Uhr alarmiert. (Symbolfoto) © Boris Rössler/dpa

Er sei telefonisch erreicht worden, sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Mittwochnachmittag. Der Mann sei zwar noch in dem betreffenden Haus gemeldet, lebe dort aber nicht mehr.

Am Dienstag waren die Einsatzkräfte laut Polizei um kurz nach 20 Uhr alarmiert und zu dem Haus in der Decizer Straße gerufen worden.

Dort habe eine Wohnung im Erdgeschoss bei der Ankunft von Polizei und Feuerwehr bereits in Vollbrand gestanden.

Mehrere Anwohner wurden laut des Polizeisprechers durch das Einatmen von Rauchgas verletzt. Auch seien angrenzende Gebäude durch das Feuer beschädigt worden. Die Polizei stellte außerdem fest, dass ein Mann aus dem Haus zunächst vermisst wurde.