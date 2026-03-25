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Messerattacke auf Frau in Regionalbahn: Zug in Sulzbach gestoppt
Sulzbach - Messerattacke in einer Regionalbahn zwischen Saarbrücken und St. Wendel. Eine Frau sollt dort am Mittwochnachmittag von einem Mann attackiert worden sein.
Der Zug stehe derzeit in Sulzbach, berichtet aktuell SR Info. Die Polizei sei mit einem großen Aufgebot vor Ort.
Dem Blatt zufolge soll der Messerattacke ein Streit zwischen dem Mann und der Frau vorausgegangen sein.
Das Opfer befinde sich derzeit in ärztlicher Behandlung. Wie schwer die Frau verletzt wurde, ist derzeit unklar.
Der Tatverdächtige soll bereits festgenommen worden sein.
Die genauen Umstände der Tat müssen jetzt ermittelt werden. Der Bahnhof in Sulzbach wurde von der Polizei zunächst gesperrt.
Titelfoto: Marijan Murat/dpaThorsten Kremers/dpa