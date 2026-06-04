24. Sachsen-Anhalt-Tag: Dieses bunte Programm erwartet Euch
Bernburg (Saale) - In dieser Woche startet der 24. Sachsen-Anhalt-Tag in Bernburg (Saale) und lädt zu einem bunten Programm aus Musik, Kultur, Sport und Ehrenamt ein.
Vom 5. bis 7. Juni laufen die Festtage unter dem Motto "Wo Sachsen Anhalt trifft". An allen drei Tagen erwarten die Besucherinnen und Besucher über elf Themenstraßen, die zahlreiche Facetten des Bundeslandes zeigen.
Das Beste: Der Eintritt ist frei!
Die Landkreise und kreisfreien Städte präsentieren sich zusätzlich in fünf eigenen Regionaldörfern: Elbe-Börde-Heide, Anhalt-Wittenberg-Bitterfeld, Harz-Harzvorland, Halle-Saale-Unstrut und Altmark.
Zusätzlich finden verschiedene Events statt wie die Job- und Wirtschaftsmeile, die Bundeswehr live erleben oder die Street-Food-Meile in der Auguststraße sowie viele weitere.
Für die Veranstaltungen verwandelt sich die Innenstadt von Bernburg daher in ein großes Festgelände. Am Abend werden die Festbühnen von Radio SAW, Radio Brocken und dem Landesfunkhaus des MDR übernommen und mit Konzerten, Shows und Live-Acts gefüllt.
Der große Festumzug zum Abschluss am Sonntag durch die Innenstadt von Bernburg ist zudem ein besonderes Highlight.
Dieses Programm erwartet Euch vom 5. bis 7. Juni
Dann sind die Bühnen für Euch geöffnet:
- Freitag (5. Juni): von 14 bis 1 Uhr
- Samstag (6. Juni): von 10 bis 1 Uhr
- Sonntag (7. Juni): von 11 bis 22 Uhr (Sonntagabend nur Radio Brocken)
Zu den zentralen Bühnen gehören die MDR-Sachsen-Anhalt- und KiKA-Bühne auf dem Rheineplatz, die Radio-Brocken- und 89.0-RTL-Bühne auf dem Karlsplatz sowie die Radio-SAW- und Rockland-Bühne im Schlosshof.
Dann empfangen Euch die Regionaldörfer:
- Freitag: von 14 bis 19 Uhr
- Samstag: von 10 bis 19 Uhr
- Sonntag: von 11 bis 17 Uhr
Der große Festumzug startet am Sonntag um 11 Uhr in der Halleschen Straße. Das Street Food Festival versüßt Euch ab Freitag um 15 Uhr den Tag. Auf der Töpferwiese stehen zudem mehrere Fahrgeschäfte und ein Mittelaltermarkt für Euch bereit.
Das komplette Programm sowie alle Show-Acts findet Ihr auf der Website der Stadt Bernburg (Saale) unter www.bernburg.de/de/sachsenanhalttag-2026.html.
Titelfoto: Matthias Bein/dpa