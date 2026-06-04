24. Sachsen-Anhalt-Tag: Dieses bunte Programm erwartet Euch

Bernburg (Saale) - In dieser Woche startet der 24. Sachsen-Anhalt-Tag in Bernburg (Saale) und lädt zu einem bunten Programm aus Musik, Kultur, Sport und Ehrenamt ein.

Auf den Senderbühnen wird täglich kräftig Stimmung gemacht. © Stadt Bernburg (Saale)

Vom 5. bis 7. Juni laufen die Festtage unter dem Motto "Wo Sachsen Anhalt trifft". An allen drei Tagen erwarten die Besucherinnen und Besucher über elf Themenstraßen, die zahlreiche Facetten des Bundeslandes zeigen.

Das Beste: Der Eintritt ist frei!

Die Landkreise und kreisfreien Städte präsentieren sich zusätzlich in fünf eigenen Regionaldörfern: Elbe-Börde-Heide, Anhalt-Wittenberg-Bitterfeld, Harz-Harzvorland, Halle-Saale-Unstrut und Altmark.

Zusätzlich finden verschiedene Events statt wie die Job- und Wirtschaftsmeile, die Bundeswehr live erleben oder die Street-Food-Meile in der Auguststraße sowie viele weitere.

Für die Veranstaltungen verwandelt sich die Innenstadt von Bernburg daher in ein großes Festgelände. Am Abend werden die Festbühnen von Radio SAW, Radio Brocken und dem Landesfunkhaus des MDR übernommen und mit Konzerten, Shows und Live-Acts gefüllt.

Der große Festumzug zum Abschluss am Sonntag durch die Innenstadt von Bernburg ist zudem ein besonderes Highlight.