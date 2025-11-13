Drohen weitere Klinik-Schließungen im Salzlandkreis? Das sagt die Gesundheitsministerin

Krisentreffen, Millionenstreit und ein stiller Konzern: Drohen im nächsten Jahr Klinikschließungen im Salzlandkreis?

Von Christopher Kissmann Magdeburg - In Sachsen-Anhalt wird über weitere Klinikschließungen spekuliert.

Petra Grimm-Benne (63, SPD) erklärte, dass es Gespräche in Bezug auf einen jahrelangen Finanzstreit gab. (Archivfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Auf Nachfrage von AfD-Co-Fraktionschef Ulrich Siegmund (35), ob es ein Krisentreffen zu einer potenziellen Krankenhausschließung im Salzlandkreis gegeben habe, räumte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (63, SPD) Gespräche ein. "Ja, es gab ein Treffen in der Staatskanzlei", sagte die SPD-Politikerin bei der Fragestunde im Landtag. Hintergrund ist ein jahrelanger Finanzstreit des Salzlandkreises mit dem Gesundheitskonzern Ameos, der seit dem Kauf der Kliniken durch das Unternehmen 2011/2012 anhält. Ameos betreibt in Sachsen-Anhalt mehrere Standorte, im Salzlandkreis etwa in Aschersleben, Bernburg, Schönebeck und Staßfurt.

Wird die Versorgung aufrechterhalten?

Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld soll das Helios-Klinikum geschlossen werden. (Archivfoto) © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa Der Konzern will zu dem Konflikt aktuell keine Angaben machen. "Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, können wir uns dazu nicht äußern", sagte eine Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Das Unternehmen beantwortete die Frage nicht, ob Ameos die stationäre Versorgung in den Kliniken auch im Jahr 2026 aufrechterhalten wird. Bei der Übernahme der Kliniken vom Salzlandkreis hat Ameos einen Großteil des Kaufpreises gezahlt, die Rate lag bei 26 Millionen Euro. Doch eine zweite Rate war vom Jahresergebnis der Kliniken im Jahr 2011 abhängig gemacht worden - weil der Konzern und der Landkreis unterschiedliche Auffassungen zur Höhe des Ergebnisses hatten, kam es zum Streit. Dieser wurde vor mehreren Gerichten ausgetragen. Das Oberlandesgericht Naumburg wies im Januar 2025 eine von Ameos eingelegte Berufung zurück. Der Bundesgerichtshof wies zuletzt die Beschwerde des Konzerns gegen die Nichtzulassung der Revision im August 2025 zurück.

Schließung in Zerbst