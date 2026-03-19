Eklat um Video an Tom und Bill Kaulitz: Staatskanzlei entschuldigt sich

Magdeburg - Im Zuge der Erstellung und Verbreitung eines Videoclips mit dem sachsen-anhaltischen Ministerpräsidenten Sven Schulze (46, CDU ) hat die Staatskanzlei Fehler eingeräumt.

Ein Video von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (46, CDU) an die Kaulitz-Twins steht in der Kritik. © Matthias Bein/dpa

Man bedauere, "dass in diesem Einzelfall der Anschein einer Vermengung staatlicher und parteipolitischer Öffentlichkeitsarbeit entstanden ist, der nicht intendiert war", sagte Regierungssprecherin Tanja Andrys auf Anfrage. "Es ist sichergestellt, dass sich dies nicht wiederholt."

In dem Video bei Instagram gibt CDU-Landeschef Schulze den Zwillingsbrüdern Bill und Tom Kaulitz (beide 36) in fröhlichem Ton Tipps für Unterkünfte in Sachsen-Anhalt.

Die beiden moderieren die nächste "Wetten, dass..?"-Sendung am 5. Dezember 2026 in Halle an der Saale. In ihrem Podcast hatten sich Bill und Tom Kaulitz zuvor Gedanken über die Übernachtungsmöglichkeiten in Halle gemacht.

Umstritten ist die Erstellung und Verbreitung von Schulzes Video. Es wurde in der Staatskanzlei vom Social-Media-Team der Pressestelle aufgenommen und sollte über die Social-Media-Kanäle verbreitet werden.