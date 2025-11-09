Grünen-Politiker bei rechter Buchmesse angegriffen: Täter soll vorbestrafter Neonazi sein

Halle (Saale) - Rund 700 Personen nahmen am Samstag bei Kundgebungen und einem Aufzug unter dem Motto "Rechte Buchmesse stoppen" teil . Am Abend wurde bekannt, dass im Umfeld der Demonstrationen ein Grünen-Politiker angegriffen wurde.

Rund 350 Einsatzkräfte der Polizei waren vor Ort. © Sebastian Willnow/dpa

Bisher leitete die Polizei eigenen Angaben zufolge sieben Ermittlungsverfahren ein, darunter vier Körperverletzungsdelikte.

Ein 38-jähriger Mann habe etwa im Bereich des Messegeländes den Grünen-Landtagsabgeordneten Sebastian Striegel angegriffen, der laut Polizei Schmerzen im Brustbereich davontrug.

Cornelia Lüddemann, Vorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion, verurteile den tätlichen Angriff auf Striegel, der sich demnach "in Ausübung seiner parlamentarischen Arbeit in Halle vor Ort befand".

"Für den Angriff wurde das Privileg der Pressefreiheit missbraucht, um in die Versammlung gegen die rechte Buchmesse zu gelangen und dort rechte Gewalt ausüben zu können. Dieser Missbrauch kann und darf nicht hingenommen werden", so Lüddemann.