Landtagsabgeordneter bei Protest gegen rechte Buchmesse angegriffen

Halle (Saale) - Die umstrittenen Buchmesse "SeitenWechsel" in Halle ist am Samstag von Protesten begleitet worden. Im Umfeld einer Demonstration wurde dabei auch ein Mitglied des Landtags von Sachsen-Anhalt angegriffen.

Die Polizei war nach eignen Angaben mit knapp 350 Beamten im Einsatz. © Sebastian Willnow/dpa

Wie die Polizeiinspektion Halle am Abend mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 11.20 Uhr im Bereich der Messestraße.

Der Grünen-Politiker wurde demnach durch einen 38-Jährigen tätlich angegriffen und erlitt dadurch "Schmerzen im Brustbereich".

Zu der Identität des Landtagsabgeordneten machte die Polizei auf TAG24-Nachfrage keine weiteren Angaben und verwies auf die Persönlichkeitsrechte des Geschädigten.

Klar sei bislang lediglich, dass der Angreifer vor der Tat gemeinsam mit einer anderen Person im Bereich einer Demonstration Filmaufnahmen anfertigte.

Ob der attackierte Landtagspolitiker ein Zufallsopfer sei, oder gezielt aufgrund seiner Tätigkeit als Mandatsträger angegriffen wurde, sei Gegenstand laufender Ermittlungen. Diese stünden noch am Anfang.