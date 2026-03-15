Mercedes kracht gegen Hauswand, Fahrer schwer verletzt: War Alkohol im Spiel?

Darlingrode - Am Samstagabend ist in Darlingrode ( Landkreis Harz ) ein Mercedes gegen eine Hauswand gekracht. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Der Mercedes wurde bei dem Unfall vollständig zerstört. © Polizeirevier Harz

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, war ein 41-Jähriger aus Illsenburg gegen 21 Uhr mit seinem Auto auf der Dorfstraße in Richtung Straße der Republik unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte er linksseitig zwei Zäune und fuhr anschließend rechtsseitig gegen eine Hauswand.

Bei dem Unfall wurde der Mann so schwer verletzt, dass er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. An seinem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Während der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 41-Jährigen einen Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest war allerdings nicht möglich.

Die Hauswand wurde ebenfalls erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt, so ein Polizeisprecher. Zur Beseitigung auslaufender Flüssigkeiten wurde eine Spezialfirma beauftragt.

Die Polizeibeamten leiteten gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ein und stellten seinen Führerschein sicher.