Nackt vorm Bahnhof und Selbstbefriedigung an Haltestelle: Polizei schnappt Männer

Gleich zweimal ist die Polizei in Sachsen-Anhalt am Freitag zu zwei nackten Männern in der Öffentlichkeit alarmiert worden.

Von Nico Zeißler

Merseburg/Halle (Saale) - Gleich zweimal ist die Polizei in Sachsen-Anhalt am Freitag zu zwei nackten Männern in der Öffentlichkeit alarmiert worden. Alles in Kürze Polizei alarmiert: Zwei nackte Männer in Sachsen-Anhalt.

19-Jähriger aus Mali wegen Exhibitionismus ermittelt.

Somalier zeigt sich unsittlich auf Bahnhofsvorplatz.

Familie mit Kindern Zeuge der Szene in Merseburg.

Beide Männer erhalten Anzeige und Platzverweis. Mehr anzeigen Unter anderem vorm Merseburger Bahnhof hat sich ein Mann entblößt. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa An einer Straßenbahn-Haltestelle in der Magdeburger Straße in Halle hatte gegen 17.15 Uhr ein Radfahrer zunächst beobachtet, wie sich ein Mann nahe einer jungen Frau selbst befriedigte. "Die Polizei stellte im Nahbereich einen 19-jährigen Tatverdächtigen aus Mali", so Polizeisprecher Alexander Junghans. Damit nicht genug! An seinen Klamotten wurden Diebstahlsicherungen aus Geschäften festgestellt, weshalb jetzt gegen ihn wegen exhibitionistischer Handlung und Verdachts des Diebstahls ermittelt wird. Sachsen-Anhalt Schwere Vorwürfe: Hat Amtsärztin illegal Leichenschauen durchgeführt? Etwa vier Stunden später ereignete sich auch in Merseburg (Saalekreis) ein ähnlich gelagerter Fall. Hier habe sich ein Somalier (30) "in unsittlicher Weise" mit heruntergelassener Hose auf dem Bahnhofsvorplatz gezeigt. "Eine Familie mit kleinen Kindern wurde Zeuge der Szene", so Junghans. Der 30-Jährige hat eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und einen Platzverweis erhalten.

