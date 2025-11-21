Schlimmstes Verbrechen der Geschichte? Aufschrei nach Holocaust-Aussage von AfD-Spitzenkandidat

Magdeburg - Der AfD-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt , Ulrich Siegmund (35), hat mit einer Aussage über den Holocaust eine Welle der Empörung losgetreten.

AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund (35, r.) will sich nicht "anmaßen", den Holocaust als schlimmstes Verbrechen der Menschheitsgeschichte zu bezeichnen. (Archivfoto) © Heiko Rebsch/dpa

Gemeinsam mit einem Reporter des Magazins "Politico" spazierte Siegmund durch die Landeshauptstadt Magdeburg und erzählte von seinen Plänen als möglicher neuer Ministerpräsident.

Mit jüngsten Umfragewerten von 40 Prozent stehen seine Chancen im Vorfeld der Landtagswahlen am 6. September dabei nicht schlecht. Siegmunds Ziel sei eine Alleinregierung der AfD.

Im Zuge des Gesprächs, das am Freitagmorgen veröffentlicht wurde, wurde der AfD-Politiker auf die Zeit des Nationalsozialismus (1933-1945) angesprochen. Für Siegmund der "Tiefpunkt unserer Geschichte".

Den Holocaust als schlimmstes Verbrechen der Menschheitsgeschichte zu bezeichnen, wollte Siegmund dabei nicht: "Das maße ich mir nicht an zu bewerten, weil ich die gesamte Menschheit nicht aufarbeiten kann und aus allen Verbrechen dieser Menschheit natürlich lernen muss."

Nicht wenige sahen in dieser Aussage eine Verharmlosung des Holocaust, etwa der Stiftungsdirektor der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Jens Christian Wagner. Er schrieb in einem Beitrag auf X: "Die AfD ist die Partei der institutionalisierten Holocaust-Verharmlosung. Der Geschichtsrevisionismus gehört zu ihrer ideologischen DNA."