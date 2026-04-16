Alkohol am Steuer? Autofahrer nach Überschlag mit Ford schwer verletzt

Schlanstedt - Am Donnerstagmorgen hat sich ein Auto bei Schlanstedt ( Landkreis Harz ) überschlagen. Stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss?

Der Ford touchierte einen Strommast und umschlug sich. © Polizeirevier Harz

Der 49-jährige Fahrer eines Ford war nach Angaben des Polizeireviers Harz auf der K1315 in Richtung Eilsdorf unterwegs. Während der Fahrt kam er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab.

In weiterer Folge touchierte der Wagen einen Strommasten am Straßenrand, überschlug sich und kam im Graben auf dem Dach zum Liegen.

Hierbei wurde der Autofahrer schwer verletzt und musste durch die Kameraden der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

"Da sich am Unfallort Anzeichen auf den Konsum alkoholischer Getränke ergaben, wurde bei dem 49-Jährigen die Entnahme einer Blutprobe angeordnet", erklärte eine Polizeisprecherin.

Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Der Ford musste zudem abgeschleppt werden.