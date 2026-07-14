VW überschlägt sich auf Friedhof: Rentner kommt verletzt in Klinik

Wernigerode - Am Montag überschlug sich ein Rentner in Wernigerode ( Harz ) mit seinem Auto und wurde verletzt.

Der VW überschlug sich und kam auf der Seite zum Liegen. © Polizeirevier Harz

Der Unfall ereignete sich nach Angaben des Polizeireviers Harz gegen 8.45 Uhr. Ersten Ermittlungen zufolge war der 85-Jährige auf dem Friedhofsgelände "Am Eichberg" unterwegs, als er plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam.

Wie eine Sprecherin der Polizei erklärte, überschlug sich der VW und landete anschließend auf der Beifahrerseite.

Hierbei wurde der Fahrer in seinem Wagen eingeschlossen und musste durch die Feuerwehr aus seiner misslichen Lage befreit werden.

Bei dem Unfall zog sich der 85-Jährige leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.