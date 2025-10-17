Auto übersehen: Vier Menschen bei Unfall im Salzlandkreis verletzt

Könnern - Im Salzlandkreis wurden bei einem Autounfall am Donnerstagnachmittag mehrere Menschen verletzt.

Zwei Insassen mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Der Unfall ereignete sich laut der Polizeiinspektion Magdeburg im Einmündungsbereich der Landstraße 59/Autobahnabfahrt Autobahn 14 bei Könnern.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam ein 67-Jähriger mit seinem Auto aus Richtung der Ausfahrt A14 angefahren und hätte in der Einmündung warten müssen.

Er fuhr jedoch weiter und übersah hier einen Wagen, der auf der Landstraße 50 in Richtung Bernburg unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 67-Jährige sowie die drei Insassen des anderen Fahrzeugs verletzt wurden. Zwei davon so schwer, dass sie zur weiteren Behandlung ins Klinikum Aschersleben eingeliefert werden mussten.

Die anderen Verletzten konnten den Rettungswagen nach der Erstbehandlung wieder verlassen.