Betrunkener Pickup-Fahrer rammt Suzuki: Fahrer verletzt

Harzgerode - Eine Fahrt unter Alkohol führte in der Nacht auf Samstag zu einem Unfall in Harzgerode ( Landkreis Harz ), bei dem ein 19-Jähriger verletzt wurde.

An beiden Wagen entstand ein heftiger Schaden. © Polizeirevier Harz

Gegen 23.32 Uhr wollte ein 51-Jähriger mit seinem Ford-Pickup-Truck von einer Seitenstraße in die Mägdesprunger Straße einbiegen.

Nach Angaben des Polizeireviers Harz übersah er hierbei jedoch einen von links kommenden Suzuki-Fahrer, der auf der Hauptstraße unterwegs war.

Es kam zum Crash zwischen den beiden Fahrzeugen. Hierbei wurde der 19-jährige Autofahrer leicht verletzt.

Bei der Überprüfung des Unfallverursachers konnten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch feststellen, erklärte ein Sprecher der Polizei. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,20 Promille. Der Führerschein des 51-Jährigen wurde daher sichergestellt.