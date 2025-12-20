Betrunkener Raser kracht in Gegenverkehr: Vier Menschen teils schwer verletzt

Großörner - Bei einem Frontalcrash in Großörner ( Mansfeld-Südharz ) sind am späten Freitagabend vier Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein Fahrer soll betrunken gewesen sein.

Bei dem Unfall wurden vier Menschen zum Teil schwer verletzt. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath

Nach Angaben der Polizeiinspektion Halle ereignete sich der Unfall gegen 23.50 Uhr in der Mansfelder Straße.

Zeugen meldeten den Beamten, dass eines der beteiligten Autos mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Kurve gefahren sei. In weiterer Folge geriet der Wagen in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem anderen Fahrzeug zusammen.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Unfallverursacher hierbei leicht verletzt.

Dieser soll unter Alkoholeinfluss gestanden haben und wies bei der Kontrolle einen Atemalkoholwert von 1,22 Promille auf. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein.