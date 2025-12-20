Betrunkener Raser kracht in Gegenverkehr: Vier Menschen teils schwer verletzt

Im Kreis Mansfeld-Südharz sind am Freitag vier Menschen bei einem Unfall verletzt worden.

Von Sophie Marie Kemnitz

Großörner - Bei einem Frontalcrash in Großörner (Mansfeld-Südharz) sind am späten Freitagabend vier Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein Fahrer soll betrunken gewesen sein.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Halle ereignete sich der Unfall gegen 23.50 Uhr in der Mansfelder Straße.

Zeugen meldeten den Beamten, dass eines der beteiligten Autos mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Kurve gefahren sei. In weiterer Folge geriet der Wagen in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem anderen Fahrzeug zusammen.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Unfallverursacher hierbei leicht verletzt.

Dieser soll unter Alkoholeinfluss gestanden haben und wies bei der Kontrolle einen Atemalkoholwert von 1,22 Promille auf. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein.

Im zweiten Fahrzeug wurden zwei Insassen schwer und eine Person leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert.

