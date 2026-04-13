Fehleinschätzung führt zu schwerem Unfall: Junger Radfahrer kracht in Kleintransporter
Oebisfelde - In Oebisfelde (Landkreis Börde) wurde ein junger Fahrradfahrer am Sonntagnachmittag bei einem Unfall mit einem Kleintransporter schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.
Das Unglück ereignete sich gegen 14 Uhr im Bereich der Lockstedter Straße im Oebisfelder Ortsteil Bösdorf. Ersten Ermittlungen der Polizei Börde zufolge war hier ein 24-Jähriger mit seinem Fahrrad unterwegs.
Auf seiner Strecke wollte der junge Radler einen auf der Fahrbahn geparkten Kleintransporter überholen.
Bevor er zum Überholen ansetzte, blickte er noch einmal zurück, um auf den nachfolgenden Verkehr zu achten.
Hierbei verschätzte er sich jedoch bei der Entfernung zum geparkten Transporter und krachte in weiterer Folge gegen dessen Heck.
Bei dem Zusammenstoß zog sich der 24-Jährige schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.
Titelfoto: 123/palinchak