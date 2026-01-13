Glätte wird Transporterfahrer (†64) zum Verhängnis: Überholversuch endet tödlich

Colbitz - Bei einem Unfall auf einer Landstraße in Colbitz ( Landkreis Börde) am späten Montagabend wurde ein 64-Jähriger tödlich verletzt.

Der 64-Jährige verstarb wenig später im Krankenhaus. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Der 64-jährige Fahrer eines Kleintransporters war nach Angaben des Polizeireviers Börde gegen 23.06 Uhr auf der Landstraße 38 von Colbitz in Richtung Dolle unterwegs.

Als er einen vorausfahrenden 52-jährigen Autofahrer überholen wollte, wurde er jedoch von der glatten Fahrbahn überrascht und kam davon ab.

Hierbei geriet der Transporter so sehr ins Schleudern, dass er mit dem Heck seines Vordermannes kollidierte.

In weiterer Folge krachte der 64-Jährige mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum, der am Straßenrand stand.

Bei dem Crash wurde der Transporterfahrer schwer verletzt und musste durch die Rettungskräfte in das Klinikum nach Olvenstedt gebracht werden. Hier erlag er wenige Stunden später seinen Verletzungen.