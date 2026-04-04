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Handbremse nicht angezogen? Frau von Firmen-Transporter überrollt
Halle (Saale) - Dramatischer Zwischenfall im Gewerbegebiet Halle-Neustadt!
Dort hatte am Freitagabend kurz nach 18 Uhr eine 46 Jahre alte Frau einen Transporter an der abschüssigen Einfahrt eines Firmengeländes an der Kaolinstraße abgestellt.
Sie stieg aus dem Firmenfahrzeug aus, wollte das Tor des Unternehmens verschließen.
Dann das Drama: "Vermutlich war der Transporter nicht ausreichend gesichert und rollte rückwärts das Gefälle hinunter", sagte Polizeisprecherin Ulrike Diener am Samstag.
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Die 46-Jährige wurde von dem Transporter erfasst und überrollt.
Umgehend wurden Rettungskräfte alarmiert, die die Frau mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus brachten. Die Polizei ermittelt zu den genauen Umständen.
Titelfoto: 123rf/joseh51