Heftiger Unfall in der Börde: Mercedes rast auf Fahrradweg

Erxleben - Am späten Samstagnachmittag ereignete sich ein folgenschwerer Vorfall auf der B1 bei Erxleben ( Landkreis Börde ) bei dem ein Radfahrer erheblich verletzt wurde. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Zunächst berichtete das Polizeirevier Börde, dass ein Mercedes-Benz E-Klasse am 23. Mai gegen 17.27 Uhr aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen war.

Hierbei geriet der bislang unbekannte Fahrer auf den sogenannten Ferkeltaxenradweg und sorgte dafür, dass mehrere Menschen ausweichen mussten.

In einer späteren Meldung der Polizei wurde bekannt, dass der silberne Wagen den Radweg mit hoher Geschwindigkeit befuhr. Während des Vorfalls wurde ein Radfahrer schwer verletzt, erklärte die Polizei.

Anschließend entfernte sich der Autofahrer vom Unfallort. Zeugen konnten als Kennzeichenfragment "JL-" erkennen.

Es ist jedoch auch nicht ausgeschlossen, dass es sich um ein entwendetes Kennzeichen handeln könnte, hieß es weiter.

Nach Angaben der Polizei könnte der Mercedes Beschädigungen im gesamten Frontbereich aufweisen und an den Felgen der linken Seite. Des Weiteren fehlt an dem rechten Außenspiegel das Gehäuse und am Unterboden sind diverse Beschädigungen.