Heftiger Unfall nahe A36: Opel kracht beim Abbiegen mit Volvo zusammen

Quedlinburg - Am Donnerstagmorgen hat es in Quedlinburg ( Landkreis Harz ) nahe der A36 mächtig gekracht. Zwei Autos sind wegen eines Vorfahrtsfehlers verunfallt .

Beide Autos mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. © Polizeirevier Harz

Ein 67-Jähriger befuhr gegen 7.30 Uhr die Bundesstraße 79 aus Richtung Haldensleben und wollte mit seinem Opel auf die Autobahnauffahrt der A36 Richtung Braunschweig abbiegen.

Nach Angaben des Polizeireviers Harz übersah er hierbei jedoch einen entgegenkommenden Volvo und nahm ihm die Vorfahrt.

Der 55-jährige Fahrer des Volvos konnte nicht mehr reagieren, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Bei dem Crash wurde glücklicherweise niemand verletzt, so ein Sprecher der Polizei.