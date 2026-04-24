In den Gegenverkehr geraten: Mehrere Verletzte bei Frontalcrash im Harz

Schmatzfeld - Bei Schmatzfeld ( Harz ) wurden am frühen Freitagmorgen mehrere Menschen bei einem Unfall schwer verletzt.

Zwei Frauen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 2.30 Uhr im Veckenstedter Weg. Eine 75-Jährige befuhr die Straße mit ihrem Audi in Richtung Schmatzfeld, als es zu dem Unglück kam.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Wagen plötzlich in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Renault einer 62-Jährigen.

Bei dem Crash wurden beide Frauen schwer verletzt und mussten durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus transportiert werden.

Der Gesundheitszustand des 76-jährigen Beifahrers im Audi ist derzeit nicht bekannt.