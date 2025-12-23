Junger Radfahrer bei Unfall auf Landstraße schwer verletzt: Polizei sucht Zeugen

Röbeling am See - Die Polizei sucht nach einem schweren Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto am Montagabend im Mansfeld-Südharz nach Zeugen .

Die Polizei sucht nach dem Unfall nach Zeugen des Vorfalls. (Symbolbild) © 123RF/toa55

Der Unfall ereignete sich gegen 21.35 Uhr auf der Landstraße 164 zwischen Röblingen am See und Erdeborn. Hier war ein 19-Jähriger mit einem Elektrofahrrad unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß mit einem hinter ihm fahrenden Auto. Der junge Radfahrer stürzte und verletzte sich daraufhin schwer, so das Polizeirevier Mansfeld-Südharz.

Er wurde nach dem Unfall durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Derzeit werden zur Aufklärung des Vorfalls Zeugen gesucht.