Junger Radler bei Unfall schwer verletzt: Autofahrerin erleidet Schock

Haldensleben - Bei einem Unfall in Haldensleben ( Landkreis Börde ) wurde ein junger Fahrradfahrer am Dienstagmorgen schwer verletzt.

Der Radfahrer krachte beim Unfall auf die Motorhaube des Autos. (Symbolbild) © 123RF/toa55

Nach Angaben des Polizeireviers Börde befuhr eine 75-Jährige gegen 9.05 Uhr den Junfernstieg in Haldensleben.

Wenig später kollidierte sie jedoch mit einem 21-jährigen Radfahrer in einem dortigen Kreuzungsbereich.

Ersten Ermittlungen zufolge wollte der junge Mann die Bahnhofstraße überqueren, als er von dem Wagen erfasst wurde.

In weiterer Folge prallte er gegen die Motorhaube und wurde schwer verletzt. Der 21-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auch die 75-Jährige wurde infolge eines leichten Schocks zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus transportiert.