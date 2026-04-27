Kind von Auto erfasst: Rettungshubschrauber im Einsatz

Bernburg - Schockmoment im Salzlandkreis : Am Sonntagnachmittag wurde in Bernburg ein Kind von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Das Kind wollte die Straße mit seinem Fahrrad überqueren. (Symbolbild) © 123RF/sergeycherevko

Ersten Ermittlungen der Polizeiinspektion Magdeburg zufolge befuhr eine 83-Jährige mit ihrem Auto die Gröbziger Straße in Richtung der Thomas-Müntzer-Straße.

An einem dortigen Fußgängerüberweg kam es dann zu dem folgenschweren Unfall. Hier übersah die Rentnerin ein elfjähriges Kind, welches die Straße mit einem Fahrrad überquerte.

Dieses wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Halle transportiert werden, so ein Sprecher der Polizei.

Vor Ort wurde eine qualifizierte Unfallaufnahme durchgeführt. Zudem ordnete die Staatsanwaltschaft einen Gutachter an, der mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt wurde.

Sowohl das Auto als auch das Fahrrad wurden für die weiteren Untersuchungen sichergestellt.