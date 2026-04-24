Kontrolle verloren: Alkoholfahrt endet für Lkw-Fahrer im Graben

Quedlinburg - Bei Quedlinburg ( Landkreis Harz ) ist am Donnerstagabend ein Lastwagen verunfallt. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss.

Der Sattelzug musste aus dem Graben geholt und abgeschleppt werden. © Polizeirevier Harz

Der 62-jährige Sattelzugführer war laut dem Polizeirevier Harz gegen 19.15 Uhr auf der B79 aus Quedlinburg in Richtung Halberstadt unterwegs.

Kurz vor der Ortslage Münchenhof geriet der Laster ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und am Straßenrand zum Stehen, erklärte eine Sprecherin der Polizei.

Bei dem Unfall blieb der Fahrer glücklicherweise unverletzt. Bei der Überprüfung des 62-Jährigen wurde bei einem freiwilligen Atemalkoholtest jedoch ein Wert von 2,38 Promille festgestellt.

Die Polizeibeamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und stellten den Führerschein des betrunkenen Mannes fest.

Während der Unfallaufnahme musste die B79 voll gesperrt werden. Der Lastwagen wurde anschließend abgeschleppt.