Mehrere Glätteunfälle im Harz: Junger Fahrer überschlägt sich mit Auto

Im Harz sind mehrere Autofahrer wegen glatter Straßen verunglückt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Harz - Am Samstagmorgen sind im Landkreis Harz mehrere Menschen bei Glätteunfällen verletzt worden.

Ein 19-Jähriger überschlug sich mit seinem Fahrzeug.
Nach Angaben des Polizeireviers Harz soll es bislang insgesamt zu fünf Unfällen wegen Glätte auf Fahrbahnen gekommen sein.

Bei den Vorfällen wurden zwei Personen leicht verletzt.

Unter anderem ein 19-Jähriger, der auf der B244 bei Heimburg unterwegs war. Der junge Fahrer war laut der Polizei in Richtung Elbingerode unterwegs.

Auf der glatten Strecke verlor er die Kontrolle, sodass sich sein Wagen überschlug.

Er musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Aufgrund der kühlen Temperaturen weist die Polizei Autofahrer nochmals darauf hin, ihre Geschwindigkeit den Wetter- und Fahrbahnverhältnissen anzupassen.

