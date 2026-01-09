Schneesturm "Elli" sorgt für zahlreiche Unfälle in Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalt - Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse ist es am Freitag im Landkreis Harz und in der Börde ( Sachsen-Anhalt ) vermehrt zu Unfällen gekommen.

Mehrere Autos kamen aufgrund der Wetterbedingungen von der Fahrbahn ab. © Polizeirevier Harz

Bis zum Mittag wurden alleine 14 Unfälle aufgrund der Wettersituation von dem Beamten des Polizeireviers Harz registriert. Glücklicherweise wurde bei diesen lediglich eine Person leicht verletzt.

Gegen 5.30 Uhr befuhr ein Lastwagenfahrer die L89 zwischen Lüttenrode und Vienenburg.

In einer Kurve verlor er die Kontrolle über den Laster, geriet mit dem Heck in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Transporter.

Der Fahrer des Transporters wurde bei dem Crash leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Im Landkreis Börde wurden ebenfalls Unfälle im zweistelligen Bereich gezählt. Immer wieder kam es zu mehreren querstehenden Fahrzeugen auf den Fahrbahnen. Wie im Harz wurden auch hier zahlreiche Autofahrer gemeldet, die von Fahrbahnen abgekommen waren.