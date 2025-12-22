Schreckliches Unglück im Salzlandkreis: Motorradfahrer kracht durch Hausmauer und stirbt

Im Salzlandkreis ist ein Motorradfahrer durch eine Hausmauer gefahren und tödlich verletzt worden.

Von Sophie Marie Kemnitz

Aschersleben - In der Nacht zum Montag ist ein Motorradfahrer in Aschersleben (Salzlandkreis) bei einem Unfall tödlich verunglückt.

Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)  © Stefan Puchner/dpa

Das Unglück ereignete sich nach Angaben der Polizeiinspektion Magdeburg gegen 0.30 Uhr auf der L72 in Aschersleben.

Der 57-jährige Biker war zwischen den Ortslagen Schackenthal und Sandersleben, als er auf Höhe der Abzweigung nach Freckleben plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Hier kollidierte er mit einer Hausmauer eines leerstehenden Gebäudes, die er mit seiner Maschine durchschlug.

Der Fahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Die genaue Unfallursache ist bislang noch unklar und Bestandteil der laufenden Ermittlungen, erklärte die Polizei. Für die Unfallaufnahme musste der betroffene Streckenabschnitt der L72 für drei Stunden gesperrt werden.

