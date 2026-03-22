Schwerer Unfall im Harz: Fahranfänger und Beifahrer aus Audi geschleudert
Osterwieck - Auf einer Landstraße zwischen Osterwieck und Berßel (Landkreis Harz) sind am Samstag mehrere Personen bei einem Unfall zum Teil schwer verletzt worden.
Ersten Erkenntnissen des Polizeireviers Harz zufolge befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Audi die L87 in Richtung Berßel. In einer Kurve soll der junge Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben.
Wie ein Polizeisprecher erklärte, kam das Auto von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Böschung und überschlug sich.
Hierbei wurden der Fahrer sowie sein 17-jähriger Beifahrer aus dem Wagen geschleudert. Der Audi kam in einem Straßengraben zum Stillstand, hieß es weiter.
Die jungen Männer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Sie sollen während der Fahrt keine Sicherheitsgurte angelegt haben. Ein weiterer 18-jähriger Mitfahrer, der angeschnallt auf der Rückbank saß, wurde leicht verletzt.
Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Rettungskräfte waren mit sechs Fahrzeugen und einem Rettungshubschrauber vor Ort. Die Landstraße 87 musste für Rettungs- und Bergungsarbeiten etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.
Titelfoto: Polizeirevier Harz