Schwerer Unfall im Harz: Fahranfänger und Beifahrer aus Audi geschleudert

Osterwieck - Auf einer Landstraße zwischen Osterwieck und Berßel ( Landkreis Harz ) sind am Samstag mehrere Personen bei einem Unfall zum Teil schwer verletzt worden.

Der 18-jährige Fahrzeugführer und sein Mitfahrer wurden aus dem Audi geschleudert. © Polizeirevier Harz

Ersten Erkenntnissen des Polizeireviers Harz zufolge befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Audi die L87 in Richtung Berßel. In einer Kurve soll der junge Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben.

Wie ein Polizeisprecher erklärte, kam das Auto von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Böschung und überschlug sich.

Hierbei wurden der Fahrer sowie sein 17-jähriger Beifahrer aus dem Wagen geschleudert. Der Audi kam in einem Straßengraben zum Stillstand, hieß es weiter.

Die jungen Männer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Sie sollen während der Fahrt keine Sicherheitsgurte angelegt haben. Ein weiterer 18-jähriger Mitfahrer, der angeschnallt auf der Rückbank saß, wurde leicht verletzt.